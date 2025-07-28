Для пассажиров «Аэрофлота» задействуют другие компании

Кроме того, отмечается, что в настоящее время специалисты авиакомпании «Аэрофлот» предпринимают все меры для восстановления штатного функционирования сервисов. Аэропорт Шереметьево оказывает пассажирам всестороннюю поддержку. Во всех терминалах организовано круглосуточное информирование через информационные стойки и QR-коды «Узнай свой рейс». Пассажирам бесплатно предоставляется питьевая вода, комнаты матери и ребенка, а также детские зоны работают без перерыва. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья выделены специальные залы, которые также функционируют круглосуточно.