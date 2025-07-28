Тысячи семей в Алматинской области остались без света из-за долгов

Как сообщили «Курсиву» в АЖК, по договорам № 84583 и № 85328 задолженность на 25 июля 2025 года составляет 1 000 270 706 тенге. При этом просрочка по оплате тянется уже 11 месяцев. Речь идет о поставках электроэнергии на следующие объекты: