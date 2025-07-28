Тысячи семей в Алматинской области остались без света из-за долгов

Как сообщили «Курсиву» в АЖК, по договорам № 84583 и № 85328 задолженность на 25 июля 2025 года составляет 1 000 270 706 тенге. При этом просрочка по оплате тянется уже 11 месяцев. Речь идет о поставках электроэнергии на следующие объекты:
- микрорайон «Асыл Арман» (поселок Иргели) — 21 многоквартирный дом, 5044 квартиры;
- мкр. «Алтын Ауыл» (Каскелен) — 18 МЖД, 886 квартир;
- ЖК «Омирзак» (село Айтей) — 300 частных домов;
- жилые массивы и скважины по Карасайскому району — всего 128 точек учета, включая население и объекты водоснабжения.
По данным АЖК, уведомление об ограничениях направлено на электронную почту ТОО «BeyAzh Trans». С 28 июля 2025 года на всех указанных объектах введен график временного ограничения электроснабжения: с 09:00 до 16:00 ежедневно — до полной оплаты долга.
«Ограничения введены из-за длительного нарушения договорных обязательств. АО “Алатау Жарық Компаниясы” призывает ТОО “BeyAzh Trans” и всех субабонентов незамедлительно принять меры по урегулированию задолженности для предотвращения дальнейших неудобств и обеспечения стабильного электроснабжения», — говорится в комментарии компании.
По информации сервиса Kompra.kz, ТОО «BeyAzh Trans» зарегистрировано в 2017 году. Основной вид деятельности — забор, обработка и распределение воды. Среди вторичных видов указаны: продажа электроэнергии, производство тепловой энергии с использованием собственных котельных, а также предоставление услуг, связанных с добычей других полезных ископаемых.
Учредителями компании являются Бақтыбай Қажыкелды Бауыржанұлы и Бақтыбай Алпамыс Бауыржанұлы.
Ранее «Курсив» писал, что жителям одного из районов Астаны регулярно отключают свет из-за недостроенной станции за 3 млрд тенге.