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В Новосибирске появятся четыре новых моста

Согласно плану, новые мосты разгрузят транспортные потоки и улучшат связь между районами.

В городе готовятся к строительству новых мостов через Обь, об этом рассказал в интервью «Новосибирским новостям» главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.

Совсем скоро начнет работу четвертый мост через Обь. Кроме того, генплан предусматривает строительство новых: Нижне-Ельцовского — в районе Нижней Ельцовки, Матвеевского — по улице Одоевского и Заельцовского — в створе улицы Сухарной.

Эти объекты, по плану Штурбабина, разгрузят транспортные потоки и улучшат связь между районами.

Напомним, что Иван Штурбабин стал главным архитектором Новосибирска 26 мая 2025 года. Ранее он работал заместителем начальника департамента строительства и архитектуры.