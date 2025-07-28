В Новосибирске появятся четыре новых моста

Совсем скоро начнет работу четвертый мост через Обь. Кроме того, генплан предусматривает строительство новых: Нижне-Ельцовского — в районе Нижней Ельцовки, Матвеевского — по улице Одоевского и Заельцовского — в створе улицы Сухарной.