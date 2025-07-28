В Новосибирске появятся четыре новых моста

В городе готовятся к строительству новых мостов через Обь, об этом рассказал в интервью «Новосибирским новостям» главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.
Совсем скоро начнет работу четвертый мост через Обь. Кроме того, генплан предусматривает строительство новых: Нижне-Ельцовского — в районе Нижней Ельцовки, Матвеевского — по улице Одоевского и Заельцовского — в створе улицы Сухарной.
Эти объекты, по плану Штурбабина, разгрузят транспортные потоки и улучшат связь между районами.
Напомним, что Иван Штурбабин стал главным архитектором Новосибирска 26 мая 2025 года. Ранее он работал заместителем начальника департамента строительства и архитектуры.