В Самарской области собран первый миллион тонн зерна нового урожая

По данным на текущую дату, сельхозпредприятия Самарской области намолотили 1 млн 8 тыс. тонн зерна. Уборочная кампания охватила уже 298 тыс. гектаров посевных площадей, средняя урожайность составляет 34 ц/га. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.
Наибольшие показатели урожайности зерновых и зернобобовых культур (свыше 40 ц/га) зафиксированы в Борском, Волжском, Кошкинском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах.
Параллельно аграрии региона ведут:
уборку раннего картофеля (собрано 1 273 тонны);сбор овощных культур (3 359 тонн);заготовку кормов;подготовку паровых полей для посева озимых культур под урожай 2026 года.
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