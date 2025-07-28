В Пермском крае назвали лучшие управляющие компании за второй квартал

В Пермском крае подвели итоги «Народного рейтинга» управляющих компаний региона за II квартал 2025 года. В голосовании на портале «Управляем вместе» приняли участие жильцы многоквартирных домов.
Участники голосования оценили работу УК по девяти критериям, включая качество предоставляемых услуг, оперативность решения проблем, прозрачность деятельности, вежливость, организацию аварийно-диспетчерского обслуживания и другие. По каждому из критериев выставляли от 0 до 5 баллов. В рейтинге представлены 348 управляющих компаний.
По итогам голосование в топ-5 вошли: ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р», набравшее 4,5 балла; ООО «УК Камские огни», ООО «Управляющая компания Правление» (все — Пермь), МУП «ЖК Гарант» из ЗАТО «Звездный — по 4 балла; ООО “УК Ива” — 3,9 балла.
Среди двух аутсайдеров: ООО «ПЕРМКОММУНАЛСЕРВИС» из Перми — 2,1 балла, ООО «Эксплуатация — МКД» из Березников — 1,9 балла. Всего за 195 компаний региона отдали 1667 голосов.
В первом квартале среди лидеров оказались те же «СМУ № 2 Сатурн-Р» и «Камские огни», набравшее по 4,1.
«Рейтинг позволяет жителям видеть, как работает и насколько эффективна их управляющая компания, сравнить показатели ее деятельности с другими компаниями. Если сравнение не в пользу действующей организации, то они могут принять решение о выборе в пользу лучшей», — напомнили «КП-Пермь» в краевой ИГЖН.