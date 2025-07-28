В Пермском крае назвали лучшие управляющие компании за второй квартал

«Рейтинг позволяет жителям видеть, как работает и насколько эффективна их управляющая компания, сравнить показатели ее деятельности с другими компаниями. Если сравнение не в пользу действующей организации, то они могут принять решение о выборе в пользу лучшей», — напомнили «КП-Пермь» в краевой ИГЖН.