Обмен криптовалют на традиционные деньги запускает Нацбанк Казахстана

«Обмен необеспеченных цифровых активов (криптовалют) на деньги для оценки рисков, связанных с оборотом криптовалют, и последующей выработки регуляторных подходов (запускает Нацбанк — КазТАГ)», — говорится в сообщении Нацбанка в понедельник.
Согласно информации, в рамках регуляторной песочницы по заявкам бизнес-сообщества индустрии криптовалют запущен первый пул пилотных проектов с высокой степенью готовности по еще трем направлениям: «фиатным» стейблкоинам в тенге, токенизации недвижимости и токенизации реальных активов — цифровизации прав на доли участия в уставном капитале юрлиц и прав требований по коммерческой задолженности.
Также цель — создать среду для вывода из «серой» зоны казахстанских криптоинвесторов и сокращения теневого оборота криптовалют, поясняется в информации.
Запуск особого режима регулирования — регуляторной песочницы по цифровым активам и старте первых пилотных проектов определяет принятое правлением Нацбанка постановление.
Участниками регуляторной песочницы определены: банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, платежные организации и иные юрлица — резиденты Казахстана, отмечается в информации.