Обмен криптовалют на традиционные деньги запускает Нацбанк Казахстана

Согласно информации, в рамках регуляторной песочницы по заявкам бизнес-сообщества индустрии криптовалют запущен первый пул пилотных проектов с высокой степенью готовности по еще трем направлениям: «фиатным» стейблкоинам в тенге, токенизации недвижимости и токенизации реальных активов — цифровизации прав на доли участия в уставном капитале юрлиц и прав требований по коммерческой задолженности.