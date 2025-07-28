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Пермское УФАС возбудило дело в отношении банка

В рекламе использовали нечитаемый шрифт и некорректное сравнение.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС возбудило дело из-за подозрительной рекламы банка по улице Машиностроителей в городе Александровске. В рекламе использовались слова: «в самом надёжном банке», «самый популярный кредит», — сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю.

По закону в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также указывать преимущества рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов.

Также часть текста в рекламе была нечитаема из-за мелкого шрифта. Такая подача информации не позволяет потребителям ознакомиться с подробностями и может ввести в заблуждение.