В Петербурге выросло число самозанятых на 28,1%

Не смотря на это, лишь небольшая часть самозанятых переходит в статус малого бизнеса. За первое полугодие 2025 года при поддержке Фонда развития МСП переход сделали 243 человека. Напомним, ранее мы писали, что бизнесмены Петербурга просят Смольный о моратории на штрафы для курьеров. Согласно новым требованиям, курьерам предписано иметь опрятный вид, светоотражающие элементы и идентификационный номер на одежде, термосумке и транспорте.