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В Петербурге выросло число самозанятых на 28,1%

К концу первого полугодия 2025 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 899 671 самозанятых. Это на 28,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Источник: Freepik

Интересно, что в прошлом году рост был еще более впечатляющим — 37,5%. Большинство самозанятых — физлица (94,8%).

Не смотря на это, лишь небольшая часть самозанятых переходит в статус малого бизнеса. За первое полугодие 2025 года при поддержке Фонда развития МСП переход сделали 243 человека. Напомним, ранее мы писали, что бизнесмены Петербурга просят Смольный о моратории на штрафы для курьеров. Согласно новым требованиям, курьерам предписано иметь опрятный вид, светоотражающие элементы и идентификационный номер на одежде, термосумке и транспорте.