В Волгограде завершают строительство модульного надземного пешеходного перехода

В настоящее время подрядная организация работает над обустройством подходных путей и благоустройством прилегающей территории. Пешеходный переход расположен в районе улицы Космонавтов, всего в 200 метрах от новой школы, открытой в прошлом году на улице Шекснинской. Общая длина сооружения составляет около 40 метров, из которых 36 метров — это пролетное строение. Объект возвышается на 5,5 метра над проезжей частью. Переход будет оснащен навесом для защиты пешеходов от дождя и снега.