В Волгограде завершают строительство модульного надземного пешеходного перехода

Как сообщает администрация Волгограда, на текущий момент завершены основные строительно-монтажные работы: установлены пролетные конструкции, лестницы и лифты, готовые к эксплуатации и обеспечивающие доступность для маломобильных граждан. Внутри перехода уже смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, а также уложено противоскользящее покрытие.
В настоящее время подрядная организация работает над обустройством подходных путей и благоустройством прилегающей территории. Пешеходный переход расположен в районе улицы Космонавтов, всего в 200 метрах от новой школы, открытой в прошлом году на улице Шекснинской. Общая длина сооружения составляет около 40 метров, из которых 36 метров — это пролетное строение. Объект возвышается на 5,5 метра над проезжей частью. Переход будет оснащен навесом для защиты пешеходов от дождя и снега.
Отметим, что в Волгоградской области реализуются задачи по модернизации и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, поставленные губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 года в регионе построено, реконструировано и отремонтировано более 4,7 тыс. км дорог, а также возведено 30 путепроводов и мостов. Работа ведется в рамках национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Инфраструктура для жизни», различных государственных программ и региональных инициатив. В 2025 году планируется охватить еще около 400 км дорог.