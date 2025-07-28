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В Казани построили СИЗО на 1000 мест

В Казани завершено строительство следственного изолятора на 1000 мест УФСИН России по Республике Татарстан, который получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ГИСУ Татарстана.

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Источник: пресс-служба ГИСУ РТ

Площадь застройки составляет более 21 тыс. кв. м. На территории расположены КПП, административное здание и шесть режимных корпусов. Построен отдельный корпус для проведения свиданий с прачечной, кухней, столовой и гаражом, а также продовольственный и вещевой склады.

На участке также находится корпус кинологической службы, городок для подготовки личного состава с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки. Для сотрудников построен спортивный корпус с тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.

Строительство реализовывалось в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018−2026 годы».