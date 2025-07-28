В Казани построили СИЗО на 1000 мест

Площадь застройки составляет более 21 тыс. кв. м. На территории расположены КПП, административное здание и шесть режимных корпусов. Построен отдельный корпус для проведения свиданий с прачечной, кухней, столовой и гаражом, а также продовольственный и вещевой склады.