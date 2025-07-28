В Нижнем предложили решение проблемы нехватки водителей транспорта

Об этом рассказали в ООО «Экологические проекты».
Курсы будут состоять из теории, практики и продлятся 4 месяца на базе трамвайного депо № 3 на проспекте Молодежном, 29А.
Во время учебы обучающимся предлагают выплачивать сумму, равную МРОТ — 22 440 рублей. По окончании курсов и после успешной сдачи экзаменов студенты будут трудоустроены на профессию водитель трамвая 3-го класса.
Работникам предоставят полный соцпакет, ДМС, ежегодная индексация зарплаты и льготный проезд в общественном транспорте.