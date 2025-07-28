Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем предложили решение проблемы нехватки водителей транспорта

С 1 сентября 2025-го года в Нижнем Новгороде начнется набор курсантов для обучения профессии «водитель трамваев» на оплачиваемой основе.

Об этом рассказали в ООО «Экологические проекты».

Курсы будут состоять из теории, практики и продлятся 4 месяца на базе трамвайного депо № 3 на проспекте Молодежном, 29А.

Во время учебы обучающимся предлагают выплачивать сумму, равную МРОТ — 22 440 рублей. По окончании курсов и после успешной сдачи экзаменов студенты будут трудоустроены на профессию водитель трамвая 3-го класса.

Работникам предоставят полный соцпакет, ДМС, ежегодная индексация зарплаты и льготный проезд в общественном транспорте.