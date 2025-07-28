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В Калининграде обустраивают спецполосы для общественного транспорта

Первые полосы появятся на Ленинском проспекте.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С 1 августа в Калининграде начнут работу по созданию выделенных полос для общественного транспорта.

Первый этап — нанесение разметки и установка знаков по Ленинскому проспекту от гостиницы «Калининград» до улицы Театральной по обеим сторонам. Работы будут проводить преимущественно ночами, когда снижен автомобильный траффик. Изменения заработают ориентировочно с 10 августа.

Для личного транспорта в этой части проспекта останутся по две полосы с каждой из сторон. Между «выделенкой» и тротуаром останется ещё место для буферных зон безопасности, шириной 0.5 м и велополос, шириной по 1.5 м.

«Данное решение не только увеличит скорость общественного транспорта в этой части города, но и заметно снизит вероятность конфликтов самокатчиков и пешеходов, равно как и сократит общее количество ДТП», — отметили в администрации.