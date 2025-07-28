В Калининграде обустраивают спецполосы для общественного транспорта

С 1 августа в Калининграде начнут работу по созданию выделенных полос для общественного транспорта.
Первый этап — нанесение разметки и установка знаков по Ленинскому проспекту от гостиницы «Калининград» до улицы Театральной по обеим сторонам. Работы будут проводить преимущественно ночами, когда снижен автомобильный траффик. Изменения заработают ориентировочно с 10 августа.
Для личного транспорта в этой части проспекта останутся по две полосы с каждой из сторон. Между «выделенкой» и тротуаром останется ещё место для буферных зон безопасности, шириной 0.5 м и велополос, шириной по 1.5 м.
«Данное решение не только увеличит скорость общественного транспорта в этой части города, но и заметно снизит вероятность конфликтов самокатчиков и пешеходов, равно как и сократит общее количество ДТП», — отметили в администрации.