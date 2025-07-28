Углубление промкооперации и наращивание инвестиций. Беларусь и Якутия обсудили сферы сотрудничества

Юрий Чеботарь отметил, что сотрудничество Беларуси и Якутии выходит на качественно новый уровень. «Одним из шагов в этом направлении станет открытие филиала “Железных дорог Якутии” в Беларуси, что позволит снизить логистические издержки и расширить товарные потоки. С 2024 года успешно функционируют кооперационные биржи и бизнес-мосты, организованные Национальным агентством инвестиций и приватизации и Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Они являются эффективным инструментом для поиска новых партнеров и развития малых и средних предприятий. Не осталась без внимания и выставка белорусских товаров в Нерюнгри, прошедшая в марте этого года, которая подтвердила высокий интерес к нашей продукции. И стоит задача поставлять ее напрямую, минуя посредников», — сказал глава Минэкономики.