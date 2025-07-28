Углубление промкооперации и наращивание инвестиций. Беларусь и Якутия обсудили сферы сотрудничества

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких сферах можно углубить взаимодействие Беларуси и Якутии, обсудили на заседании рабочей группы по сотрудничеству двух республик, которая прошла сегодня в «Великом камне». Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве экономики Беларуси.
В индустриальном парке «Великий камень» на заседании встретились министр экономики Юрий Чеботарь и постоянный представитель при президенте Российской Федерации — первый заместитель председателя правительства Республика Саха (Якутия) Андрей Федотов. Также в мероприятии приняли участие представители госорганов, организаций и бизнес-кругов.
Юрий Чеботарь отметил, что сотрудничество Беларуси и Якутии выходит на качественно новый уровень. «Одним из шагов в этом направлении станет открытие филиала “Железных дорог Якутии” в Беларуси, что позволит снизить логистические издержки и расширить товарные потоки. С 2024 года успешно функционируют кооперационные биржи и бизнес-мосты, организованные Национальным агентством инвестиций и приватизации и Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Они являются эффективным инструментом для поиска новых партнеров и развития малых и средних предприятий. Не осталась без внимания и выставка белорусских товаров в Нерюнгри, прошедшая в марте этого года, которая подтвердила высокий интерес к нашей продукции. И стоит задача поставлять ее напрямую, минуя посредников», — сказал глава Минэкономики.
Среди основных направлений перспективного торгово-экономического сотрудничества Юрий Чеботарь обозначил расширение номенклатуры взаимных поставок, углубление промышленной кооперации и наращивание инвестиций. «Мы предлагаем увеличить поставки тракторов МТЗ, погрузчиков “АМКОДОР”, БЕЛАЗов, а также другой техники и оборудования. Беларусь хорошо известна на российском рынке качественными продуктами питания. Готовы наращивать поставки продовольствия и иных потребительских товаров в Якутию. Есть потенциал для увеличения экспорта кабельной продукции и оборудования для модернизации электроэнергетической системы региона. Мы заинтересованы и в промышленной кооперации и наращивании взаимных инвестиций», — подчеркнул министр экономики.
Делегации из Якутии также продемонстрировали на заседании инвестиционные возможности Беларуси. -0-