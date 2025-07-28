Россиянам назвали способ увеличить пенсию на 70%

Это связано с применением повышающих коэффициентов к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и фиксированной выплате. Так, при обращении за пенсией через семь лет ИПК увеличится на 74%, а фиксированная выплата — на 58%. Если же оформить пенсию через восемь лет, ИПК вырастет на 90%, а фиксированная выплата — на 73%. Чем дольше гражданин откладывает выход на пенсию, тем выше будет итоговая сумма выплат.