Россиянам назвали способ увеличить пенсию на 70%

Повышение пенсий в России возможно при определённых условиях, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газета.Ru». По его словам, если гражданин обратится за назначением пенсии на семь или восемь лет позже, чем положено, её размер может вырасти на 70%.
Это связано с применением повышающих коэффициентов к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и фиксированной выплате. Так, при обращении за пенсией через семь лет ИПК увеличится на 74%, а фиксированная выплата — на 58%. Если же оформить пенсию через восемь лет, ИПК вырастет на 90%, а фиксированная выплата — на 73%. Чем дольше гражданин откладывает выход на пенсию, тем выше будет итоговая сумма выплат.
С 1 августа 2025 года Социальный фонд России автоматически пересчитает страховые пенсии работающих пенсионеров, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что прибавку получат те, кто в 2024 году работал официально и за кого работодатели перечисляли страховые взносы.
360.ru уточняет, что размер прибавки будет зависеть от суммы взносов, которая определяется зарплатой. Гражданам не придётся подавать заявления — перерасчёт проведут автоматически, а выплаты начислят по установленному графику. В дальнейшем пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться ежегодно, как и у неработающих.