Аналитик Кулагин: ультиматум Трампа повысит курс доллара до 83 рублей

Финансовый аналитик Никита Кулагин спрогнозировал, как слова Дональда Трампа о сокращении срока урегулирования конфликта в Украине. Глава США обещает ускорить введение санкций.
По мнению эксперта, вряд ли стоит придавать этому большое значение. Причина в том, что США вряд ли сможет ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая без ущерба для своей экономики.
Тем не менее, на фоне этих новостей рубль может несколько уступить позиции доллару, «американец» вырастет до 83 рублей.
Но на российскую валюту сейчас оказывают влияние и другие факторы. Крупнейшие экспортеры стали продавать меньше валюты, чем в январе-марте. Сократилось и кредитование бизнеса в рублях.
А вот из-за сезонности спрос на российскую валюту серьезно растет. Традиционно, в июле-августе предоплачивается импорт осени. Так же, сезон отпусков всегда повышает спрос на валюту, пишет Газета.ru.
К тому же, снижение ключевой ставки будет вести в сторону смягчения кредитно-денежной политики в России. Что тоже способствует ослаблению курса российской валюты.
В свою очередь эксперт в сфере инвестиций Евгений Бабошкин в беседе с aif.ru предположил, что в первую неделю августа курс доллара по отношению к рублю может достигнуть 78,8−79,9 рублей.
В понедельник расчетный курс доллара, который выступает основным ориентиром на внебиржевом рынке, поднялся выше отметки в 80 рублей впервые за последние два месяца. Такие данные были получены из результатов торгов, пишет Царьград.
Тем временем, политолог Сергей Марков с беседе с 360.ru отметил, что вести диалог с Россией языком ультиматумов бесполезно. Но президент США Дональд Трамп, угрожая сокращением дедлайна по прекращению украинского конфликта, преследует собственные цели.