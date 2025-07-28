Экономист Проданова: до конца 2025 года пенсию пересчитают дважды

Профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова назвала две категории пенсионеров, кого ждет перерасчет выплат до конца 2025 года.
По плану следующая плановая массовая индексация страховых пенсий состоится в феврале 2026 года. Сумма выплат будет увеличена на показатель инфляции в 2025 году.
Вторая волна индексаций пройдет в апреле 2026 года. Сумма прибавки будет в зависимости от процента роста доходов Социального фонда.
В текущем году тоже будет проведен перерасчет выплат работающим пенсионерам. Сумма прибавки зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые были заработаны в прошлом году.
— Максимальная прибавка, на которую можно рассчитывать в августе — около 400 рублей, — говорит эксперт в беседе с aif.ru.
А с1 октября 2025 года ожидает индексация военных пенсий, прибавка составит 7,6%.
Ранее, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как увеличить пенсию на 70%. В беседе с Газета.ru он отметил, что подобное реально, если обратиться за ее назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права.
Тем временем, в Госдуме поставили точку в вопрос перевода пенсии в цифровые рубли. Парламентарии отметили, что инициатива должна исходить от человека, пишет Царьград.
Тем временем, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, как сохранить пенсию при переезде в другой регион.
Для сохранения размера пенсии при переезде в другой регион необходимо соблюсти установленную процедуру, исключающую сбои в передаче данных между территориальными подразделениями Социального фонда.