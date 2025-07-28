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Экономист Проданова: до конца 2025 года пенсию пересчитают дважды

Эксперт назвала категории получателей выплат.

Источник: Комсомольская правда

Профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова назвала две категории пенсионеров, кого ждет перерасчет выплат до конца 2025 года.

По плану следующая плановая массовая индексация страховых пенсий состоится в феврале 2026 года. Сумма выплат будет увеличена на показатель инфляции в 2025 году.

Вторая волна индексаций пройдет в апреле 2026 года. Сумма прибавки будет в зависимости от процента роста доходов Социального фонда.

В текущем году тоже будет проведен перерасчет выплат работающим пенсионерам. Сумма прибавки зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые были заработаны в прошлом году.

— Максимальная прибавка, на которую можно рассчитывать в августе — около 400 рублей, — говорит эксперт в беседе с aif.ru.

А с1 октября 2025 года ожидает индексация военных пенсий, прибавка составит 7,6%.

Ранее, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как увеличить пенсию на 70%. В беседе с Газета.ru он отметил, что подобное реально, если обратиться за ее назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права.

Тем временем, в Госдуме поставили точку в вопрос перевода пенсии в цифровые рубли. Парламентарии отметили, что инициатива должна исходить от человека, пишет Царьград.

Тем временем, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, как сохранить пенсию при переезде в другой регион.

Для сохранения размера пенсии при переезде в другой регион необходимо соблюсти установленную процедуру, исключающую сбои в передаче данных между территориальными подразделениями Социального фонда.