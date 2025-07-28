Экономист Проданова: до конца 2025 года пенсию пересчитают дважды

Ранее, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как увеличить пенсию на 70%. В беседе с Газета.ru он отметил, что подобное реально, если обратиться за ее назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права.