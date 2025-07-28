В Алжире запретили выпуск, использование, покупку и продажу криптовалют

Власти Алжира приняли закон, который запрещает создание, использование и обмен криптовалютами в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает портал Algerie360.
Новые правила полностью запрещают выпуск виртуальных активов любого типа, а также их покупку, продажу и владение ими. Криптовалюты не могут использоваться в качестве средства платежа или для инвестиций, а также запрещена любая их реклама.
Кроме того, закон запрещает работу и создание криптовалютных обменников и электронных кошельков, связанных с виртуальными валютами.
За нарушение этих норм предусмотрены наказания в виде тюремного заключения от 2 месяцев до 1 года и штрафов.
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