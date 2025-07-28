Власти США хотят взимать больше средств с держателей патентов

По оценкам экспертов, общая ценность патентов в США достигает нескольких триллионов долларов, а технологические компании, такие как Apple и Samsung, регистрируют тысячи патентов ежегодно. Введение нового сбора может принести бюджету десятки миллиардов долларов. В то же время предприниматели уже платят налог с прибыли от патентов и, вероятно, будут выступать против нововведения.