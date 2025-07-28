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Власти США хотят взимать больше средств с держателей патентов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новой системы сборов с держателей патентов.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новой системы сборов с держателей патентов. Сейчас владельцы патентов платят фиксированные сборы, обычно не превышающие нескольких тысяч долларов. Министерство торговли США обсуждает идею взимать от 1 до 5% от стоимости патента, однако пока неясно, заменит ли эта система существующие платежи или будет дополнительной. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По оценкам экспертов, общая ценность патентов в США достигает нескольких триллионов долларов, а технологические компании, такие как Apple и Samsung, регистрируют тысячи патентов ежегодно. Введение нового сбора может принести бюджету десятки миллиардов долларов. В то же время предприниматели уже платят налог с прибыли от патентов и, вероятно, будут выступать против нововведения.

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