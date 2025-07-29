Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 29 июля

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и уменьшил курс евро и курс российского рубля на 29 июля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 29 июля 2025 года, вторник. В итоге курс доллара увеличился, а курс евро и курс российского рубля стали ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 29 июля, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9550 белорусского рубля, 1 евро — 3,4485 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7002 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 28 июля, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине. Заметнее в сторону снижения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0077 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0096 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0028 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет добывать больше углеводородов в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше