Аналитик объяснил, почему спад в экономике приведет к сокращению рабочего дня в РФ

Стоит отметить, что многие аналитики и политики считают сокращение рабочего дня в России не показателем стагнации экономики, а нововведением, которое способно оказать положительное влияние на ряд социальных проблем. Ранее в Государственной Думе РФ предложили ввести практику «семейных часов», чтобы матери и отцы-одиночки могли возвращаться к детям раньше без вычетов из зарплаты.