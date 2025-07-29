Аналитик объяснил, почему спад в экономике приведет к сокращению рабочего дня в РФ

Аналитик Дмитрий Пищальников объяснил тенденцию сокращения рабочего дня в России общим ухудшением экономической динамики в стране. Подробностями он поделился в ходе интервью изданию «Газета.ru».
«В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20−25 минут. Из-за этого увеличится количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы…», — объяснил Дмитрий Пищальников корреспонденту издания «Газета.ru».
Специалист также отметил некоторые актуальные негативные экономические факторы, среди которых: ослабление хозяйственной активности, спад выпуска продукции и уменьшение покупательной способности населения.
Для решения проблем Дмитрий Пищальников предложил реализовать ряд взаимосвязанных инициатив. В первую очередь требуется рост эффективности трудовых процессов и совершенствование профессиональных компетенций работников через государственные образовательные программы.
Не менее важны, по его мнению, меры налогового стимулирования предпринимательского сектора, смягчение административных требований, а также корректировка ключевой ставки Центробанка РФ.
Отдельное внимание эксперт уделил необходимости технологического обновления промышленных предприятий.
Стоит отметить, что многие аналитики и политики считают сокращение рабочего дня в России не показателем стагнации экономики, а нововведением, которое способно оказать положительное влияние на ряд социальных проблем. Ранее в Государственной Думе РФ предложили ввести практику «семейных часов», чтобы матери и отцы-одиночки могли возвращаться к детям раньше без вычетов из зарплаты.