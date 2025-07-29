Банки принялись замораживать деньги россиян без уважительной причины

Согласно обзору жалоб, россияне чаще всего сталкиваются с длительными блокировками в «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанке. Иногда счета не разблокируются по полгода, несмотря на поданные заявления и обращения в поддержку. Основанием для таких ограничений становится антиотмывочный закон 115-ФЗ, хотя его нормы не предусматривают остановку операций на столь длительный срок.