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Систему ливневой канализации обустраивают на новой дороге во Владивостоке

Новая транспортная артерия откроется для автомобилистов Владивостока уже этой осенью. Сейчас работы проводятся на ливневой канализации объекта, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

Дорожные рабочие приступили к обустройству системы ливневой канализации в районе кёрлинг-центра. Он находится недалеко от Нагорного парка. Подрядная организация завершила процесс создания подпорных стен и приступила к монтажу системы водоотведения.

«Дорога будет удобна и комфортна и для автолюбителей, и для пешеходов. Здесь появится асфальтированный двухполосный проезд протяженностью порядка 500 метров. Вдоль дороги будут расположены пешеходные зоны. В перечне работ также устройство освещения и благоустройство территории», — уточняют специалисты управления дорог администрации Владивостока.

На данный момент на объекте проводится обратная засыпка подпорных стен, монтаж труб, дождеприёмных и смотровых колодцев.

Новая дорога свяжет кёрлинг-центр с улицей Шилкинской и перекрёстком улиц Тюменской и Тунгусской. Работы будут завершены до конца октября.

Дорожные работы планируется провести и на Свердлова, 30. От бригады рабочих потребуется благоустроить тротуар и заасфальтировать 250 метров дорожного полотна. Специалисты администрации Владивостока объявили о поиске подрядчика на этот объект — заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 1 августа. Объект нужно будет сдать не позже конца октября.

Ремонт дорог в столице Приморья сейчас ведётся на Жигура, Стрелочной, Русской, Архангельской, Адмирала Кузнецова и по ряду других адресов. Более того, список систематически пополняется новыми адресами — например, было решено, что будут отремонтированы проезд на улице Арсенальной, от дома № 68 до № 66а на Верхнепортовой и участок от Сипягина, 12 до Казанской, 4.