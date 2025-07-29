Систему ливневой канализации обустраивают на новой дороге во Владивостоке

Дорожные рабочие приступили к обустройству системы ливневой канализации в районе кёрлинг-центра. Он находится недалеко от Нагорного парка. Подрядная организация завершила процесс создания подпорных стен и приступила к монтажу системы водоотведения.
«Дорога будет удобна и комфортна и для автолюбителей, и для пешеходов. Здесь появится асфальтированный двухполосный проезд протяженностью порядка 500 метров. Вдоль дороги будут расположены пешеходные зоны. В перечне работ также устройство освещения и благоустройство территории», — уточняют специалисты управления дорог администрации Владивостока.
На данный момент на объекте проводится обратная засыпка подпорных стен, монтаж труб, дождеприёмных и смотровых колодцев.
Новая дорога свяжет кёрлинг-центр с улицей Шилкинской и перекрёстком улиц Тюменской и Тунгусской. Работы будут завершены до конца октября.
Дорожные работы планируется провести и на Свердлова, 30. От бригады рабочих потребуется благоустроить тротуар и заасфальтировать 250 метров дорожного полотна. Специалисты администрации Владивостока объявили о поиске подрядчика на этот объект — заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 1 августа. Объект нужно будет сдать не позже конца октября.
Ремонт дорог в столице Приморья сейчас ведётся на Жигура, Стрелочной, Русской, Архангельской, Адмирала Кузнецова и по ряду других адресов. Более того, список систематически пополняется новыми адресами — например, было решено, что будут отремонтированы проезд на улице Арсенальной, от дома № 68 до № 66а на Верхнепортовой и участок от Сипягина, 12 до Казанской, 4.