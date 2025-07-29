Систему ливневой канализации обустраивают на новой дороге во Владивостоке

Ремонт дорог в столице Приморья сейчас ведётся на Жигура, Стрелочной, Русской, Архангельской, Адмирала Кузнецова и по ряду других адресов. Более того, список систематически пополняется новыми адресами — например, было решено, что будут отремонтированы проезд на улице Арсенальной, от дома № 68 до № 66а на Верхнепортовой и участок от Сипягина, 12 до Казанской, 4.