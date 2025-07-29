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«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов из Москвы в Челябинск и обратно

«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов из Москвы в Челябинск и обратно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

Так, 29 июля не состоялся парный рейс SU1092/1093 Москва — Челябинск — Москва. Также не будет рейсов из Москвы FV 6193 и СУ 1094 — время прилета 06:20 и 13:55 соответственно.

Рейс СУ 1532 прибыл почти с шестичасовым опозданием: вместо 00:30 в 06:19. Задерживаются на прилет также рейсы ДР 6569 из Москвы и ДР 323 из Сочи.

На отправку задерживается рейс ДР 6570 в Москву, время вылета изменено с 14:00 на 15:50; отменен рейс ИН 2257 в Казань.

На 29 июля отменены также московские рейсы в Уфу, Алматы, Минск, Новосибирск, Ереван и Екатеринбург.

О сбое в работе информационных систем авиаперевозчик сообщил в понедельник утром. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.