За год цены на хлеб в Челябинской области выросли на 17%, кондитерские изделия — 14%

Это следует из материалов Банка России.
Ранее сообщалось, что цены в июне 2025 года, по данным Росстата, на Южном Урале выросли на 0,26% к маю. Годовая инфляция снизилась и составила 9,97%, но это выше, чем в целом по стране (9,40%).
Сильнее всего в июне подорожали кондитерские изделия. Из-за неурожая в основных странах-поставщиках выросла средняя цена какао-бобов на бирже. Это привело к увеличению себестоимости производства шоколада. В результате подорожали шоколад и глазированные шоколадом конфеты. На протяжении года кондитерские изделия преимущественно дорожали, поэтому за 12 месяцев цены на них увеличились существенно — на 14,28%.
Также выросли в цене хлеб и хлебобулочные изделия, мясопродукты. Производители переносили в цены возросшие затраты на закупку сырья, логистику, зарплаты сотрудников. Накопленным итогом за год мясопродукты выросли в цене на 6,43%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 17,25%.
Вместе с тем цены на яйца существенно снизились в месячном (-8,91%) и в годовом (-22,94%) выражении. Их производство увеличилось как в стране, так и в регионе, что привело к расширению предложения на местном рынке. К тому же продолжают действовать соглашения регионального Минсельхоза с местными птицефабриками о добровольном ограничении роста отпускных цен на куриные яйца.
Повысились цены и на некоторые непродовольственные товары. Наиболее заметно — на моющие и чистящие средства, медицинские товары. Во многом это вызвано переносом в цены возросших издержек производителей, поставщиков и ретейлеров на сырье, материалы, транспортировку, оплату труда. За 12 месяцев моющие и чистящие средства подорожали на 3,45%, медицинские товары — на 13,03%.