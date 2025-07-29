За год цены на хлеб в Челябинской области выросли на 17%, кондитерские изделия — 14%

Вместе с тем цены на яйца существенно снизились в месячном (-8,91%) и в годовом (-22,94%) выражении. Их производство увеличилось как в стране, так и в регионе, что привело к расширению предложения на местном рынке. К тому же продолжают действовать соглашения регионального Минсельхоза с местными птицефабриками о добровольном ограничении роста отпускных цен на куриные яйца.