На улице Дзержинского в Иркутске уложили нижний слой асфальта

На улице Томсона выполнено устройство нижнего слоя покрытия на участке длиной 450 метров. На 2-й Железнодорожной — от Маяковского до Терешковой — завершили устройство нижнего слоя. На Фрунзе, на участке от Первомайской до Кирпичной, уложена большая асфальтовая карта, что позволило переключить одностороннее движение с Чапаева на Фрунзе. На улице Станция Горка на 50% готов верхний слой покрытия. На Ярославского завершили установку бортового камня на парковке возле школы. Продолжаются работы по замене основания и монтажу бордюров на тротуарах.