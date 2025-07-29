На улице Дзержинского в Иркутске уложили нижний слой асфальта

На улице Дзержинского провели укладку нижнего слоя асфальта. В выходные здесь выполнят устройство верхнего слоя покрытия.
На Александра Невского и Байкальской идет установка бортового камня. Асфальтирование дорог идет на Карбышева, Крымской и Дмитрия Донского. На Маяковского уже уложено 4500 квадратных метров асфальта. На Подгорной устанавливают дорожные плиты, благоустраивают газоны, а на Ширямова и Александра Невского приводят в порядок тротуары.
На улице Томсона выполнено устройство нижнего слоя покрытия на участке длиной 450 метров. На 2-й Железнодорожной — от Маяковского до Терешковой — завершили устройство нижнего слоя. На Фрунзе, на участке от Первомайской до Кирпичной, уложена большая асфальтовая карта, что позволило переключить одностороннее движение с Чапаева на Фрунзе. На улице Станция Горка на 50% готов верхний слой покрытия. На Ярославского завершили установку бортового камня на парковке возле школы. Продолжаются работы по замене основания и монтажу бордюров на тротуарах.
«Сейчас в высокой степени готовности находится несколько улиц. Практически завершены работы на Норильской и бульваре Рябикова, близится к окончанию ремонт на Трилиссера и Ржанова. Эти объекты выполнены на 95% и более. Каждый этап проходит строгий контроль качества. Специалисты отбирают пробы асфальта, проверяя его характеристики в лаборатории», - подчеркнул мэр Руслан Болотов.
На особом контроле — улица Розы Люксембург, где восстанавливают ливневую канализацию. Чтобы снизить влияние на транспортный поток, подрядчики работают преимущественно в ночные часы, соблюдая нормы шума и минимизируя неудобства для горожан, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.