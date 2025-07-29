В Омской области предложили ввести единые стандарты для частных домов

На заседании Общественного совета при министерстве строительства и архитектуры Омской области обсудили новые меры по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Одной из ключевых инициатив стало предложение разработать дизайн-код — свод единых требований к архитектурному облику частных домов.
Члены совета отметили, что визуальное разнообразие индивидуальной застройки, особенно вдоль гостевых и транзитных маршрутов, требует системного подхода. В отличие от многоквартирного строительства, внешнему виду ИЖС на законодательном уровне не уделяется должного внимания — ни на федеральном, ни на региональном уровне не существует чётких норм, регулирующих архитектурную стилистику.
По мнению экспертов, среди которых представители строительных компаний «Миард», «Умный дом Омск», «ИД-СтройКомплект», «Национальный земельный фонд» и других, внедрение дизайн-кода может стать важным шагом к формированию гармоничного облика населённых пунктов. Отмечено также, что в других регионах России уже развивается практика комплексной малоэтажной застройки, где дома строятся по типовым проектам с единой архитектурной концепцией и цветовой палитрой.
Вопрос о внедрении дизайн-кода будет детально рассмотрен на серии круглых столов с участием застройщиков региона и приглашённых экспертов из других субъектов РФ. По словам членов совета, единая стилистика поможет не только улучшить качество среды, но и повысить инвестиционную и туристическую привлекательность Омской области.