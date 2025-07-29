В Омской области предложили ввести единые стандарты для частных домов

По мнению экспертов, среди которых представители строительных компаний «Миард», «Умный дом Омск», «ИД-СтройКомплект», «Национальный земельный фонд» и других, внедрение дизайн-кода может стать важным шагом к формированию гармоничного облика населённых пунктов. Отмечено также, что в других регионах России уже развивается практика комплексной малоэтажной застройки, где дома строятся по типовым проектам с единой архитектурной концепцией и цветовой палитрой.