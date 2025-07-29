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Россия стала лидером по поставкам удобрений в крупное азиатское государство

Россия в январе-мае 2025 года стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индонезию.

Россия в январе-мае 2025 года стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индонезию. Об этом сообщает агентство РИА Новости, изучившее данные статистическое службы страны.

За пять месяцев компании из РФ поставили в Индонезию удобрений на сумму в почти 277 млн долларов США. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря такому росту Россия обогнала по поставкам Канаду, которая в прошлом году занимала первое место. При этом Канада тоже нарастила экспорт своих удобрений в Индонезию, но всего на треть — до 257 млн долларов. На третьем месте среди ключевых поставщиком удобрений в Индонезию стал Китай, который нарастил экспорт на 6% — до 118 млн долларов.

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