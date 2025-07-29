Россия стала лидером по поставкам удобрений в крупное азиатское государство

Благодаря такому росту Россия обогнала по поставкам Канаду, которая в прошлом году занимала первое место. При этом Канада тоже нарастила экспорт своих удобрений в Индонезию, но всего на треть — до 257 млн долларов. На третьем месте среди ключевых поставщиком удобрений в Индонезию стал Китай, который нарастил экспорт на 6% — до 118 млн долларов.