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Индийский посол: Индия не будет ограничивать закупки нефти из России

Индия импортирует огромное количество нефти, газа и угля, отметил Викрам Дораисвами.

Источник: Аргументы и факты

Индия не собирается «отключать свою экономику», ограничивая закупки российских энергоносителей. Об этом сообщил посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами.

По его словам, Индия импортирует значительное количество нефти, газа и угля.

«Вы хотите, чтобы мы отключили нашу экономику?» — спросил дипломат в эфире радиостанции Times Radio.

Индия занимает третье место в мире по объёму потребления нефти и сильно зависит от импорта. Она закупает сырьё более чем в 30 странах.

Ранее страны Европейского союза призвали Индию прекратить покупку российской нефти.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести санкции не только против России, но и против тех, кто покупает российские энергоносители.

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