В Беларуси черника впервые была продана этим необычным способом. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской универсальной торговой биржи.
«На БУТБ совершена первая сделка по покупке свежей черники», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что объем пробной закупки составляет 20 тонн. Покупателем черники выступил один из белорусских сахарных заводов. Продавцом ягоды оказалась белорусская торговая компания, которая специализируется на поставках ингредиентов для пищевой промышленности.
Согласно информации БУТБ, в 2025 году торги пищевым сырьем на внутреннем рынке по всем показателям демонстрируют рост.
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