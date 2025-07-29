В Беларуси черника впервые была продана этим необычным способом

В пресс-службе уточнили, что объем пробной закупки составляет 20 тонн. Покупателем черники выступил один из белорусских сахарных заводов. Продавцом ягоды оказалась белорусская торговая компания, которая специализируется на поставках ингредиентов для пищевой промышленности.