Инфляция в Приморье ускорилась: услуги и еда подорожали, техника и авто — подешевели

В июне 2025 года потребительские цены в Приморском крае выросли на 0,7% по сравнению с маем, а годовая инфляция достигла 9,69%, что выше среднероссийского уровня (9,40%). Об этом сообщили в Дальневосточном главном управлении Банка России со ссылкой на Росстат.
«Годовая инфляция ускорилась после трех месяцев замедления и составила 9,69%. Это выше, чем в целом по стране», — говорится в докладе регулятора.
Основной вклад в инфляцию внесло подорожание услуг и продовольственных товаров, в то время как цены на непродовольственные товары продолжили снижаться. Ниже — ключевые изменения на потребительском рынке Приморья в июне:
Что подорожало сильнее всего в Приморье в июне 2025 года:
Услуги:
пассажирский транспорт — +62,3% за год;гостиницы и санатории — +30,5%;зарубежный туризм — +3,5% (несмотря на снижение цен в феврале и апреле);сфера культуры — +11,2%;образование и бытовые услуги — рост от 8% до 15%.
Продовольствие:
какао — +27,1%;кофе — +24,6%;плодоовощная продукция — +23,5%;молочная продукция — +16,8%;кондитерские изделия — +11,9%;мясо, рыба, сыр — рост в пределах 10%.
В докладе отмечается: «Сильнее всего росли цены на продукты питания из-за увеличения издержек производителей и поставщиков. Услуги дорожали быстрее во многом по причине роста турпотока».
Что подешевело в Приморье в июне 2025 года:
Непродовольственные товары:
смартфоны — −9,5%;компьютеры — −7,4%;телевизоры — −7,6%;электроника и техника — −1,9%;автомобили с пробегом — −5,1% (из-за переориентации на азиатский рынок и роста рубля).
Отдельные продукты питания:
яйца — −13,9% (увеличение производства в крае);сахар — −8,7% (снижение мировых цен и рост предложения на опте).
Общая картина в Приморье:
Цены на продовольствие за год выросли на 10,9%;Непродовольственные товары — подорожали всего на 3,17%, а в некоторых категориях подешевели;Услуги — выросли в цене сильнее всего, на 16,7%.
Причины инфляции:
рост затрат производителей и импортеров;высокий внутренний спрос;активизация туризма; укрепление рубля, повлиявшее на цены на технику и авто; замедление автокредитования и охлаждение потребительского спроса.
Центробанк планирует снизить инфляцию до 4% к 2026 году, удерживая ставки на высоком уровне. Пока же в Приморье инфляционное давление превышает общероссийское, особенно в сфере услуг.
«Для достижения цели в 4% ставки в экономике должны оставаться достаточно высокими продолжительное время», — подчеркнули в Банке России.