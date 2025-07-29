Инфляция в Приморье ускорилась: услуги и еда подорожали, техника и авто — подешевели

В июне 2025 года потребительские цены в Приморском крае выросли на 0,7% по сравнению с маем, а годовая инфляция достигла 9,69%, что выше среднероссийского уровня (9,40%). Об этом сообщили в Дальневосточном главном управлении Банка России со ссылкой на Росстат.