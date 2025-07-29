Где строят, кто покупает, каков объем: озвучена вся правда о стройках Владивостока

Аналитику рынка жилищного строительства Владивостока провели специалисты ДОМ.РФ. Ключевые показатели представлены в обновленной презентации общей картины, складывающейся в городе.
Так, за последние 6 лет портфель строек вырос в три раза. Но сейчас наблюдается некоторое охлаждение — запуски новых проектов в первом полугодии 2025 года во Владивостоке снизились на 74%.
Если в 2020 году в процессе стройки находился 71 дом, то в 2025 — уже 198. Плотнее всего масштабы застройки фиксируются в Первомайском районе — 3 тыс. м2 в 2020 году, 30,3 тыс. м2 в 2025 году.
Что касается этажности домов, то 67 процентов рынка занимают высотки более 17 этажей. На втором месте малоэтажки до 5 этажей, дома средней этажности до 16 этажей составляют 7 процентов рынка.
65 процентов всего фонда — однокомнатные квартиры. При этом 24% составляют 2-комнатные квартиры, 9% — 3-комнатные квартиры и 1% — 4-комнатные жилые помещения.
Аналитики отмечают, что продажи постепенно снижаются. Так, продажи жилья в 2025 году снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. В Приморском крае 91% жилья в рамках «Дальневосточной и арктической ипотеки» приобретают жители домашнего региона.