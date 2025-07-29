Кредитный рейтинг жителей Челябинской области оказался одним из самых низких в стране

В топ-10 регионов с самым низким кредитным рейтингом жителей вошли Тыва — 594 балла (-9 пунктов за год), Карачаево-Черкесия — 634 балла (+8 пунктов за год), республика Алтай — 645 баллов (-1 пункт за год), Коми-Пермяцкий округ — 659 баллов (+3 пункта за год), Забайкальский край — 662 балла (+5 пунктов за год), Ингушетия — 666 баллов (+7 пунктов за год), Бурятия — 670 баллов (+2 пункта за год), Хакасия — 675 баллов (-4 пункта за год), Северная Осетия — 676 баллов (-5 пунктов за год) и Адыгея — 680 баллов (-5 пунктов за год).