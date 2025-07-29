Кредитный рейтинг жителей Челябинской области оказался одним из самых низких в стране

Это данные Объединенного кредитного бюро за июнь 2025 года.
Средний кредитный рейтинг российского заемщика в региональном аспекте в июне остался, как и в мае, на уровне 709 баллов. Максимальный рейтинг — в среднем 775 баллов — продемонстрировали заемщики Москвы.
В топ-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей вошли также Санкт-Петербург — 771 балл (за год −1 пункт), Чувашия — 765 баллов (+6 пунктов за год), Московская область — 752 балла (-2 пункта за год), Удмуртия — 751 балл (+2 пункта за год), Ханты-Мансийский АО — 750 баллов (+2 пункта за год), Севастополь — 749 баллов (+2 пункта за год), Магаданская область — 749 баллов (+1 пункт за год), Воронежская область — 747 баллов (без изменений) и Мордовия — 744 балла (-1 пункт за год).
У жителей Челябинской области рейтинг составил 691 балл, но у челябинцев — 733 балла, то есть разница 42 балла.
В топ-10 регионов с самым низким кредитным рейтингом жителей вошли Тыва — 594 балла (-9 пунктов за год), Карачаево-Черкесия — 634 балла (+8 пунктов за год), республика Алтай — 645 баллов (-1 пункт за год), Коми-Пермяцкий округ — 659 баллов (+3 пункта за год), Забайкальский край — 662 балла (+5 пунктов за год), Ингушетия — 666 баллов (+7 пунктов за год), Бурятия — 670 баллов (+2 пункта за год), Хакасия — 675 баллов (-4 пункта за год), Северная Осетия — 676 баллов (-5 пунктов за год) и Адыгея — 680 баллов (-5 пунктов за год).