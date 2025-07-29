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Для жителей Башкирии запускают прямые рейсы из Уфы в Таиланд

Авиапассажиры смогут полететь в Пхукет и Утапао.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Башинформ

Российская чартерная авиакомпания Azur air вместе с туроператорами открывает программу полётов из аэропорта «Уфа» в Таиланд. С 7 ноября открывается направление в Пхукет, с 13 ноября — в Утапао (Паттайя).

Частота рейсов: один раз в 12 дней по каждому направлению. На маршруте задействован самолёт Boeing 767−300, рассчитанный на 336 мест.

Также с 4 января 2026 года авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Уфы на Пхукет на самолётах Airbus A330−300, сообщили в пресс-службе аэропорта столицы республики.

Ранее «Аэрофлот» отменил вылет рейса Москва — Уфа — Москва.