Для жителей Башкирии запускают прямые рейсы из Уфы в Таиланд

Российская чартерная авиакомпания Azur air вместе с туроператорами открывает программу полётов из аэропорта «Уфа» в Таиланд. С 7 ноября открывается направление в Пхукет, с 13 ноября — в Утапао (Паттайя).
Частота рейсов: один раз в 12 дней по каждому направлению. На маршруте задействован самолёт Boeing 767−300, рассчитанный на 336 мест.
Также с 4 января 2026 года авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Уфы на Пхукет на самолётах Airbus A330−300, сообщили в пресс-службе аэропорта столицы республики.
Ранее «Аэрофлот» отменил вылет рейса Москва — Уфа — Москва.