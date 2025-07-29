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Сотни объектов благоустроят в УрФО за федеральные деньги

В УрФО победителями голосования по благоустройству за федеральные деньги признаны 222 объекта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В регионах Уральского федерального округа при софинансировании из федерального бюджета благоустроят 222 объекта. Такие данные приводит пресс-служба уральского полпредства со ссылкой на итоги всероссийского голосования.

Наибольшее количество объектов благоустроят в Челябинской области — 122. На втором месте — Свердловская область, где финалистами признаны 56 общественных пространств. Далее следуют Курганская область (20), Ханты-Мансийский автономный край (15), Тюменская область (пять) и Ямало-Ненецкий автономный округ (четыре).

«Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога держит на контроле реализацию проектов, так как это важный вклад в преображение городов. Всероссийское голосование за объекты благоустройства проходило с 21 апреля по 12 июня. В нем приняли участие 2,1 млн жителей УрФО», — говорится в сообщении.

ЕАН сообщал, что в ходе голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге победил участок набережной рек Исети и Ольховки. За его благоустройство высказалось более 73 тыс. жителей города. Екатеринбург набрал рекордные 393 285 голосов, попав в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. По словам замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Василия Фадеева, в регионе удалось набрать более 1 млн подписей в 56 муниципалитетах по 157 проектам. В этом году регион перевыполнил план по числу участников голосования. Около 70% голосов собрано благодаря волонтерам.