Сотни объектов благоустроят в УрФО за федеральные деньги

ЕАН сообщал, что в ходе голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге победил участок набережной рек Исети и Ольховки. За его благоустройство высказалось более 73 тыс. жителей города. Екатеринбург набрал рекордные 393 285 голосов, попав в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. По словам замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Василия Фадеева, в регионе удалось набрать более 1 млн подписей в 56 муниципалитетах по 157 проектам. В этом году регион перевыполнил план по числу участников голосования. Около 70% голосов собрано благодаря волонтерам.