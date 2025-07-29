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Аналитики рассказали, кому на Среднем Урале предлагают зарплату в 200 тысяч

Специалисты поделились самыми высокооплачиваемыми специальностями в Свердловской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Аналитики изучили рынок труда Свердловской области и выявили самые высокооплачиваемые профессии в июле. По результатам анализа было установлено, что работодателями размещено почти две тысячи вакансий с уровнем оплаты труда от 200 тысяч рублей и выше. Такими данными делится сервис hh.ru.

В среднем по региону заработок составляет значительно меньше — всего 70 тысяч рублей, согласно итоговым показателям июня.

— Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают менеджерам по продажам, менеджерам по работе с клиентами (26% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (17%), врачам (5%), — уточнили аналитики.

Выше среднего готовы платить транспортные компании, доля вакансий которых с высокими окладами достигает 17%, далее идут стройкомпании и сферы недвижимости, предлагая подобные условия 9% рабочих мест. Среди прочих отраслей выделяются информационные технологии и розничная торговля, составляющие по 7% от общего числа хорошо оплачиваемых позиций.