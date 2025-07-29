Аналитики рассказали, кому на Среднем Урале предлагают зарплату в 200 тысяч

Аналитики изучили рынок труда Свердловской области и выявили самые высокооплачиваемые профессии в июле. По результатам анализа было установлено, что работодателями размещено почти две тысячи вакансий с уровнем оплаты труда от 200 тысяч рублей и выше. Такими данными делится сервис hh.ru.