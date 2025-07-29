Долги по зарплатам молдавским железнодорожникам превысили 150 миллионов леев

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Задолженность Железной дороги Молдовы (ЖДМ) по зарплате превышает 150 миллионов леев (7,6 миллиона евро), об этом сообщил директор предприятия Сергей Котельник.
По его словам, только в июле сотрудникам планируют выплатить долги за январь 2025 года, общая сумма выплат составила 35 миллионов леев.
«Государство выделило 50 миллионов леев на соцвыплаты, но эти средства пока не дошли до работников», — отметил Котельник.
Он отметил, что ЖДМ старается повысить свои доходы: в июне прибыль выросла до 40 млн леев, вдвое больше, чем в январе. Также пытаются получить доход за счет продажи неиспользуемых вагонов, но с апреля удалось распродать лишь несколько единиц.
Также была проведена оптимизация: ежемесячные траты на зарплату снизили до 24 млн леев за счет сокращения сотрудников с 5000 до 3900 человек.
В конце апреля ЖДМ выставила на аукцион новую партию списанного оборудования в надежде выручить средства для выплаты задолженности по заработной плате. Это локомотивы и вагоны, срок эксплуатации которых давно истек.
Железнодорожники Молдовы с начала года провели уже несколько акций протеста, требуя погашения долгов по зарплате. В итоге правительство обещало выделить из государственного резерва 250 тонн дизельного топлива для ЖДМ, что, по замыслу кабмина, позволит предприятию продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы.
Минимальная зарплата в ЖДМ (3500 леев) по-прежнему ниже минимальной по стране (5500 леев).