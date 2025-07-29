Долги по зарплатам молдавским железнодорожникам превысили 150 миллионов леев

Он отметил, что ЖДМ старается повысить свои доходы: в июне прибыль выросла до 40 млн леев, вдвое больше, чем в январе. Также пытаются получить доход за счет продажи неиспользуемых вагонов, но с апреля удалось распродать лишь несколько единиц.