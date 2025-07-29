Эксперт спрогнозировал, каким будет курса доллара этой осенью

Как заметил эксперт, помимо ключевой ставки, на курс рубля к доллару также оказывают влияние геополитическая ситуация и колебания цен на нефть. Он подчеркнул, что до конца текущего года валютный курс будет зависеть от прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта, внешних санкций и динамики снижения ключевой ставки. Щербаченко напомнил, что ранее многие ожидали, что курс доллара достигнет отметки в 100 рублей, но этот прогноз не сбылся.