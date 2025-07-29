Эксперт спрогнозировал, каким будет курса доллара этой осенью

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой» заявил, что осенью, скорее всего, курс доллара окажется в диапазоне от 83 до 89 рублей.
По словам эксперта, российская национальная валюта продолжает показывать устойчивость, в том числе благодаря высокой ключевой ставке, сохраняющей интерес к рублевым вкладам и поддерживающей курс. При этом он указал, что постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ может ослабить соответствующую поддержку, поэтому рубль может немного уступить американской нацвалюте.
В августе, по словам Щербаченко, курс доллара будет в диапазоне от 78 до 84 рублей. Собеседник издания счел маловероятным превышение данной отметки в силу того, что рубль сохраняет устойчивость благодаря продажам валютной выручки экспортерам, которые, по данным Центробанка, продают около 90% своей выручки на внутреннем рынке.
Как заметил эксперт, помимо ключевой ставки, на курс рубля к доллару также оказывают влияние геополитическая ситуация и колебания цен на нефть. Он подчеркнул, что до конца текущего года валютный курс будет зависеть от прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта, внешних санкций и динамики снижения ключевой ставки. Щербаченко напомнил, что ранее многие ожидали, что курс доллара достигнет отметки в 100 рублей, но этот прогноз не сбылся.
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