На пост гендиректора УГМК вернулся Андрей Козицын

18 сентября 2024 года суд Европейского союза вынес решение об исключении Андрея Козицына из санкционных списков. Суд отказался отменить изначальное решение о включении Андрея Козицына в санкционные списки, но отменил решения о продлении его нахождения под санкциями с сентября 2022 года по март 2023 года. Ответчик в лице Совета Европейского союза не предоставил достаточных доказательств того, что в этот период истец являлся ведущим российским бизнесменом, поскольку Совету предоставили доказательства, что он покинул пост гендиректора УГМК.