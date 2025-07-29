Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов «Аэрофлота» в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура начала проверку качества услуг, оказанных пассажирам задержанных рейсов в Екатеринбурге, Челябинске и других городах УрФО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Речь идет о массовых задержках рейсов авиакомпании «Аэрофлот», инфраструктура которой вышла из строя после хакерской атаки. О нарушениях своих прав надзорное ведомство просит сообщать на электронной платформе Уральской транспортной прокуратуры.
Как писал ЕАН, за минувшие сутки «Аэрофлот» на фоне кибератаки отменил более сотни рейсов, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске. Пассажиры, которые не смогли улететь, жалуются на то, что не могут связаться с представителями перевозчика. После хакерской атаки было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ). По оценкам экспертов, на полное восстановление инфраструктуры перевозчика может уйти до одного года.