Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов «Аэрофлота» в Екатеринбурге

Как писал ЕАН, за минувшие сутки «Аэрофлот» на фоне кибератаки отменил более сотни рейсов, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске. Пассажиры, которые не смогли улететь, жалуются на то, что не могут связаться с представителями перевозчика. После хакерской атаки было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ). По оценкам экспертов, на полное восстановление инфраструктуры перевозчика может уйти до одного года.