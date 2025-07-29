Инфляция в Башкирии оказалась ниже среднероссийского уровня.

В июне уровень годовой инфляции в Башкирии снизился до 9,22%. Это ниже, чем в среднем по стране (9,4%). Рост цен в июне составил 0,37% к маю. Такие данные приводит Банк России.
Отмечается, что заметнее всего в июне подорожали услуги (+0,96%), не столь значительно подорожали продукты питания (+0,39%), а непродовольственные товары продолжили дешеветь (-0,13%). Несмотря на снижение годовой инфляции в июне, она еще превышает целевой показатель ЦБ. Планируется вернуть этот уровень к 4% в 2026 году и сохранять в дальнейшем.