Инфляция в Башкирии оказалась ниже среднероссийского уровня.

Отмечается, что заметнее всего в июне подорожали услуги (+0,96%), не столь значительно подорожали продукты питания (+0,39%), а непродовольственные товары продолжили дешеветь (-0,13%). Несмотря на снижение годовой инфляции в июне, она еще превышает целевой показатель ЦБ. Планируется вернуть этот уровень к 4% в 2026 году и сохранять в дальнейшем.