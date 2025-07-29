Минтруда сказало белорусам про упрощенный механизм назначения пенсии

В пресс-службе пояснили, что работодатель должен своевременно предоставлять документы для назначения пенсии в отношении своих сотрудников. И подчеркнули, что именно он несет за это ответственность. Задача работодателя состоит в том, чтобы выяснить, есть ли необходимость запрашивать справки о заработной плате за период до 1 января 2003 года, когда в Беларуси еще не велся персонифицированный электронный учет сведений о работниках. Также его задача — посмотреть корректность внесения записей в трудовой книжке и разобраться, хватает ли информации о стаже.