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Минтруда сказало белорусам про упрощенный механизм назначения пенсии

Минтруда сказало про упрощенный механизм назначения пенсии в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам про упрощенный механизм назначения пенсии. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве обратили внимание, что в 2025 году стало легче и пояснили, как именно работает упрощенный механизм назначения пенсии.

«С этого года, заявление можно подавать за месяц до дня рождения или в течение месяца после», — пояснили в пресс-службе.

И добавили, что ранее оформить пенсию необходимо было в свой день рождения в органе по труду, занятости и социальной защите в свой день рождения: мужчинам в 63 года, а женщинам в 58 лет. То есть в момент наступления общеустановленного пенсионного возраста.

В Минтруда подчеркнули, что упрощенный порядок назначения пенсий касаются только выплат по возрасту. Он не распространяется на пенсии по инвалидности, а также по случаю потери кормильца.

По информации ведомства, за выплатой по инвалидности белорусам необходимо обращаться в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности, а за пенсией по случаю потери кормильца — в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца.

В пресс-службе пояснили, что работодатель должен своевременно предоставлять документы для назначения пенсии в отношении своих сотрудников. И подчеркнули, что именно он несет за это ответственность. Задача работодателя состоит в том, чтобы выяснить, есть ли необходимость запрашивать справки о заработной плате за период до 1 января 2003 года, когда в Беларуси еще не велся персонифицированный электронный учет сведений о работниках. Также его задача — посмотреть корректность внесения записей в трудовой книжке и разобраться, хватает ли информации о стаже.

В Минтруда обращают внимание: если белорус по каким-либо причинам не работал перед тем, как достиг общеустановленного пенсионного возраста, то ему необходимо будет самостоятельно заниматься сбором, а также передачей всех документов.

«Первый шаг — обратиться в управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства, где расскажут, что необходимо предпринять в зависимости от особенностей трудовой биографии», — уточнили в ведомстве.

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