В Петербурге за пять лет хотят обеспечить жильем всех очередников

В ответ на уточняющие вопросы ведущих он подтвердил, что за пять лет удалось сократить очередь наполовину. Соответственно, за следующие пять лет планируется решить жилищный вопрос оставшихся очередников. Правда, в течение этого времени, очевидно, в очередь будут вставать и новые люди.