В Петербурге за пять лет хотят обеспечить жильем всех очередников

Об этом 29 июля рассказал председатель жилищного комитета Денис Удод в эфире радио «Комсомольская правда».
«Общее количество людей в очереди — чуть меньше 65 тысяч человек в городе Санкт-Петербурге. Ещё 5 лет назад их было более 125 тысяч», — отметил Денис Удод.
В ответ на уточняющие вопросы ведущих он подтвердил, что за пять лет удалось сократить очередь наполовину. Соответственно, за следующие пять лет планируется решить жилищный вопрос оставшихся очередников. Правда, в течение этого времени, очевидно, в очередь будут вставать и новые люди.
«Да, именно такая амбициозная задача губернатором поставлена. Мы считаем, мы смотрим, [как ее реализовать, но] есть задача, есть политическая воля губернатора, связанная с тем, что жилищную проблему в городе Санкт-Петербурге необходимо за пять лет решить», — сказал Удод.
Он подчеркнул, что город сохраняет вектор на расселение коммунальных квартир. Вместе с тем далеко не все люди хотят этого расселения: некоторые, наоборот, покупают комнаты в коммуналках, чтобы там жить.