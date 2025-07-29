Аналитики hh.ru изучили рынок труда в рознице Самарской области за 2025 год

Рынок труда в розничной торговле в Самарской области переживает непростые времена. По данным hh.ru, число вакансий в регионе за первые шесть месяцев 2025 года заметно снизилось, при этом дефицит специалистов остаётся острым, а зарплаты растут медленнее, чем в других частях страны.