Аналитики hh.ru изучили рынок труда в рознице Самарской области за 2025 год

Рынок труда в розничной торговле в Самарской области переживает непростые времена. По данным hh.ru, число вакансий в регионе за первые шесть месяцев 2025 года заметно снизилось, при этом дефицит специалистов остаётся острым, а зарплаты растут медленнее, чем в других частях страны.
С января по июнь 2025 года в Самарской области работодатели открыли более 11,8 тыс. вакансий в рознице. Это на треть (-34%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на сокращение предложений, спрос на сотрудников в торговле остаётся высоким: конкуренция минимальная, на одну вакансию приходится всего 1,9 резюме, тогда как нормой считается 4,0−7,9.
Больше всего работодатели в регионе ищут продавцов-консультантов и кассиров — на каждое предложение приходится лишь 1,4 резюме.
Дефицит сохраняется также среди мерчандайзеров (2,2 резюме на вакансию), товароведов (2,3) и администраторов торговых залов (2,9). Конкуренция выше нормы наблюдается только среди супервайзеров и промоутеров.
Средняя предлагаемая зарплата в розничной торговле Самарской области за полгода достигла 49,1 тыс. рублей.
Эксперты hh.ru отмечают: розничная торговля остаётся одной из наиболее проблемных отраслей региона. Снижение количества вакансий связано с экономической нестабильностью и высокой ключевой ставкой, из-за чего компании вынуждены оптимизировать расходы. При этом работодатели продолжают бороться за кадры и предлагают повышение зарплат, чтобы привлечь дефицитных специалистов.
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