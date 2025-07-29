В Самарской области инфляция продолжает замедляться

В частности, подешевели продукты питания, тогда как в аналогичном периоде прошлых нескольких лет они дорожали. С исключением сезонности стоимость продуктов в июне выросла меньше, чем в предыдущем месяце. По данным Центробанка, в основном это связано с расширением предложения некоторых товаров.
Непродовольственные товары и услуги за месяц, наоборот, стали дороже, хотя охлаждение спроса на ряд товаров длительного пользования и укрепление рубля сдерживали рост стоимости.
По России показатель годовой инфляции в июне составил 9,40%.