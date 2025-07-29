Отелям Анапы компенсируют убытки из-за отмен бронирований

В рамках новой инициативы из краевого резервного фонда выделено 50 миллионов рублей на субсидии. Средства направят не только на компенсацию отмененных бронирований, но и на покрытие расходов по выплатам зарплаты, арендным и коммунальным платежам, рекламе, техническому обслуживанию, ремонту оборудования и оплате налогов. Кондратьев отметил, что это решение уже показало востребованность — поступили десятки заявок.