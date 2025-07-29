Отелям Анапы компенсируют убытки из-за отмен бронирований

В числе них — частичная компенсация затрат отелям Анапы за отмену бронирований.
Как подчеркнул губернатор, экономическая устойчивость прибрежных городов напрямую зависит от потока отдыхающих. По его словам, несмотря на сложную обстановку, Анапа должна сохранить статус одного из ведущих семейных курортов страны.
В рамках новой инициативы из краевого резервного фонда выделено 50 миллионов рублей на субсидии. Средства направят не только на компенсацию отмененных бронирований, но и на покрытие расходов по выплатам зарплаты, арендным и коммунальным платежам, рекламе, техническому обслуживанию, ремонту оборудования и оплате налогов. Кондратьев отметил, что это решение уже показало востребованность — поступили десятки заявок.