В Калининграде планируют облагородить Пеньковое озеро, власти ищут подрядчика

Власти Калининграда ищут подрядчика, который облагородит территорию вокруг Пенькового озера. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Компания, победившая на торгах, должна будет до 29 декабря за 19,5 млн рублей установить фонари, камеры наружного наблюдения и звукосиренный комплекс.
Есть и второй проект, согласно которому за 36,8 млн рублей надо будет отремонтировать дорожки, озеленить территорию, поставить качели, скамейки, урны и другие детали. Эти работы продлятся до 1 декабря. Подрядчика определят 6 августа.
В районе озера Пенькового на Коммунистической обустроят две парковки и разворотное кольцо для автобусов.