Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация с электроснабжением Нового Владивостока продолжает ухудшаться

Жители Надеждинского района Приморья распространяют в социальных сетях обращение с просьбой в кратчайшие сроки решить проблему перегруженного 6-го фидера районной сети, сообщает ИА DEITA.RU.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ДЕЙТА

По словам местных жителей, регулярные отключения электричества наблюдаются в районе уже более пяти лет, но в 2025 году проблема стала критической. Вероятно, это связано с аномальной жарой в этом году — по информации Минэнерго Приморского края, 22 и 23 июля были зафиксированы новые максимальные величины потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур (1738 и 1764 МВт). И жара пока регион покидать не планирует. По прогнозам Примгидрометцентра, на ситуацию может повлиять только супертайфун, но предпосылок к его формированию в Тихом океане пока нет. Есть вероятность, что жара спадёт только к осени.

А пока энергосистема Приморья работает на полную мощность, в Надеждинском районе сети уже не выдерживают. Уже пять лет свет отключают дважды в неделю, отключения продолжаются сутки и более, сейчас аварии стали чаще.

«Страдают дачники, несколько десятков садоводческих товариществ. Все продукты испортились в холодильниках. Многие проживают здесь постоянно, а не только на даче. У многих маленькие дети, и среди жителей много пенсионеров, которые всю жизнь проработали на государство, но в конце жизни не могут получить от него необходимую поддержку в виде электроэнергии. Мы настоятельно просим в кратчайшие сроки решить проблему 6-го фидера Надеждинского района», — пишут местные жители.

Проблему энергетики района жители видят в стремительной застройке как частными домами, так и жилыми комплексами (которые зачастую ещё и имеют электрическое отопление). Какие-то работы по модернизации электросетевого хозяйства ведутся: энергетики устанавливают новые трансформаторы, реконструируют подстанции, строят высоковольтные линии. Но жилищное строительство всё равно опережает строительство новых объектов энергетики.