Ситуация с электроснабжением Нового Владивостока продолжает ухудшаться

По словам местных жителей, регулярные отключения электричества наблюдаются в районе уже более пяти лет, но в 2025 году проблема стала критической. Вероятно, это связано с аномальной жарой в этом году — по информации Минэнерго Приморского края, 22 и 23 июля были зафиксированы новые максимальные величины потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур (1738 и 1764 МВт). И жара пока регион покидать не планирует. По прогнозам Примгидрометцентра, на ситуацию может повлиять только супертайфун, но предпосылок к его формированию в Тихом океане пока нет. Есть вероятность, что жара спадёт только к осени.