Ситуация с электроснабжением Нового Владивостока продолжает ухудшаться

По словам местных жителей, регулярные отключения электричества наблюдаются в районе уже более пяти лет, но в 2025 году проблема стала критической. Вероятно, это связано с аномальной жарой в этом году — по информации Минэнерго Приморского края, 22 и 23 июля были зафиксированы новые максимальные величины потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур (1738 и 1764 МВт). И жара пока регион покидать не планирует. По прогнозам Примгидрометцентра, на ситуацию может повлиять только супертайфун, но предпосылок к его формированию в Тихом океане пока нет. Есть вероятность, что жара спадёт только к осени.
А пока энергосистема Приморья работает на полную мощность, в Надеждинском районе сети уже не выдерживают. Уже пять лет свет отключают дважды в неделю, отключения продолжаются сутки и более, сейчас аварии стали чаще.
«Страдают дачники, несколько десятков садоводческих товариществ. Все продукты испортились в холодильниках. Многие проживают здесь постоянно, а не только на даче. У многих маленькие дети, и среди жителей много пенсионеров, которые всю жизнь проработали на государство, но в конце жизни не могут получить от него необходимую поддержку в виде электроэнергии. Мы настоятельно просим в кратчайшие сроки решить проблему 6-го фидера Надеждинского района», — пишут местные жители.
Проблему энергетики района жители видят в стремительной застройке как частными домами, так и жилыми комплексами (которые зачастую ещё и имеют электрическое отопление). Какие-то работы по модернизации электросетевого хозяйства ведутся: энергетики устанавливают новые трансформаторы, реконструируют подстанции, строят высоковольтные линии. Но жилищное строительство всё равно опережает строительство новых объектов энергетики.