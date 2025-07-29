Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут отметила стабильное развитие АПК Прикамья

Дмитрий Махонин также познакомил министра с работой крупнейшего в регионе тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом. Его создали при краевой поддержке в рамках реализации приоритетного инвестпроекта. На площади 24,5 га выращивают огурцы и томаты в защищенном грунте. В год комплекс производит 24,5 тыс. тонн продукции. Предприятие является резидентом ТОСЭР «Чусовой».