Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут отметила стабильное развитие АПК Прикамья

Пермский край с рабочим визитом посетила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Глава федерального ведомства обсудила с главой региона Дмитрием Махониным результаты и перспективы развития агропромышленного комплекса Прикамья. Она также побывала в агропредприятиях и образовательных учреждениях.
В беседе с губернатором Оксана Лут отметила, что Пермский край является в первую очередь промышленным регионом. При этом, в Прикамье стабильно развивается сельское хозяйство — в прошлом году производство выросло на 3%.
Основной специализацией является животноводство. В 2024 году агропредприятия региона увеличили объемы производства скота и птицы на убой, а также молока — надои на одну корову достигли 8,5 тонны.
Дмитрий Махонин отметил молочное животноводство приоритетным направлением в сельхозотрасли региона. Краевые власти поставили цель к 2030 году увеличить производство молока на 200 тыс. тонн. В этом поможет совершенствование мер господдержки с участием федерального центра.
«По итогам 2024 года, федеральный отбор на получение субсидий прошли восемь проектов. Сейчас совместно с аграриями региона прорабатываем введение новых мер поддержки для производителей молока с 2026 года», — подчеркнул губернатор.
Фото: Министерство сельского хозяйства РФ.
Отдельной темой на состоявшейся встрече стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Начиная с 2020 года на нее выделили более 2 млрд руб. Это позволило в малых населенных пунктах Прикамья построить современные социальные объекты, обновить инженерную инфраструктуру и дороги.
Не менее важной и приоритетной задачей является кадровое обеспечение АПК. Минсельхоз РФ выстраивает новую модель подготовки специалистов, в которой комплексная система обучения начинается со школы.
Оксана Лут и Дмитрий Махонин посетили филиал Пермского агропромышленного техникума в селе Бершеть. На его базе в рамках проекта «Профессионалитет» создали девять современных лабораторий.
Студенты получают практические навыки в ремонте сельскохозтехники, инженерии, гидропневмоавтоматике, автоматизации и цифровом земледелии. Техникум реализует проект по подготовке кадров для АПК совместно с индустриальными партнерами.
Во второй декаде августа в Пермском крае стартует уборочная кампания. Глава региона сообщил федеральному министру о соблюдении графика выполнения работ. В Прикамье до предприятий АПК довели более 57% мер поддержки. Это позволит им заранее подготовить технику, обеспечить запасы ГСМ и готовность хранилищ.
Дмитрий Махонин также познакомил министра с работой крупнейшего в регионе тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом. Его создали при краевой поддержке в рамках реализации приоритетного инвестпроекта. На площади 24,5 га выращивают огурцы и томаты в защищенном грунте. В год комплекс производит 24,5 тыс. тонн продукции. Предприятие является резидентом ТОСЭР «Чусовой».
Оксана Лут не обошла вниманием и добычу сильвинитовой руды. На флагманском руднике компании «Уралкалий» ей показали работу горной техники. Компания является одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
В ходе визита в Пермский край Оксана Лут совместно с Дмитрием Махониным приняла участие в церемонии награждения лучших представителей сельского хозяйства федеральными и региональными наградами.