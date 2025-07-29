Хаус-мастер, няня и матрос: топ вакансий недели в Калининграде

В «дружную» команду языковой школы, где «ценят качество и заботливое отношение друг к другу», приглашают преподавателя английского языка. «Мы развиваемся и собираем команду мечты, поэтому ищем такие качества как ответственность, работоспособность, увлечённость своим делом, осознанное отношение к себе и окружающему миру, стремление к постоянному развитию, высокий уровень эмпатии, интеллекта, открытость и гибкость», — пишет работодатель. Соискатель может быть как начинающим педагогом, так и иметь опыт. Самое важное (как говорится в объявлении), чтобы у него и компании «были одни ценности и понимание общих целей». Кроме того, от преподавателя ждут наличие высшего образования (лингвистика, филология или педагогика), знание английского не ниже B2 и понимание построения учебного процесса. Опыт работы с УМК Cambridge и Oxford также будет желателен. Преподавателю необходимо проводить групповые занятия для школьников, отслеживать их прогресс, взаимодействовать с родителями, вести чаты, помогать с домашними заданиями и участвовать в методических и корпоративных встречах. За это ему будут платить 51,2 тыс. руб.