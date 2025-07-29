Ссылайтесь на суд: обладателям счётчиков в квартире рассказали о новом правиле

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказала эксперт, речь идёт о том, что судебная инстанция встала на сторону владельцев квартир в принципиальном вопросе. Речь идёт о перерасчёте платы за потреблённые услуги в случае физической деформации или повреждения защитной пломбы.
Так, если раньше обнаружение подобного дефекта представителями ресурсоснабжающих организаций автоматически служило поводом для начисления платы за те или иные ЖКУ по нормативу, то теперь дело обстоит совершенно иным образом.
Как объяснила юрист, теперь самое главное — это исправная работа прибора учёта. Если его функционал не нарушен, то поводов для перерасчёта платежей нет, даже при наличии повреждённой пломбы, так что отныне все собственники, к которым возникают подобные претензии, могут смело ссылаться на суд.