Ссылайтесь на суд: обладателям счётчиков в квартире рассказали о новом правиле

Как объяснила юрист, теперь самое главное — это исправная работа прибора учёта. Если его функционал не нарушен, то поводов для перерасчёта платежей нет, даже при наличии повреждённой пломбы, так что отныне все собственники, к которым возникают подобные претензии, могут смело ссылаться на суд.